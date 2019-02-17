В Новосибирске после ДТП погибла 8-летняя девочка

Вечером 16 февраля на Бердском шоссе в районе клиники Мешалкина перевернулся автомобиль — пострадали женщина и две девочки 8 и 10 лет, сообщает НГС . Одна из девочек позже умерла в больнице.

27-летняя женщина, ехавшая за рулем Śkoda Oktavia, не справившись с управлением и наехала на снежный вал. Машина перевернулась на крышу.

В результате ДТП пострадала сама женщина и два ребенка. Женщину и восьмилетнюю девочку доставили в больницу в Академгородке. 10-летнюю пассажирку — в клинку Мешалкина, рассказал начальник отделения организации взаимодействия со СМИ, майор внутренней службы полиции Антон Сурнин. Однако 8-летняя девочка умерла через несколько часов после того, как ее доставили в клинику, уточнили позже в пресс-службе регионального МВД. У женщины — травма ключицы.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства аварии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.