В новосибирском аэропорту «Толмачево» рухнувший грунт засыпал пять рабочих

После обрушения грунта при реконструкции в аэропорту Толмачево засыпало пять рабочих, с травмами некоторые из них доставлены в больницу, сообщает региональное управление МЧС.

По данным спасателей, на закрытой строительной площадке во время реконструкции привокзальной территории аэропорта «Толмачево» (г. Обь) произошел обвал грунта при проведении земляных работ.

До прибытия подразделений МЧС рабочие компании-подрядчика сами из-под завалов достали на поверхность пять человек. Четверых из них с синяками и ссадинами госпитализировали в центральную Обскую больницу, одному оказали помощь на месте.

По данным Интерфакс, все пострадавшие — граждане государств Центральной Азии.

Чтобы понять, не остался ли кто-то под завалами, на место прибыли кинологи с собаками. Они обследовали траншею, людей не обнаружили.

Предварительная причина происшествия — нарушение техники безопасности при проведении земляных работ.

Областной следком начали проверку по этому случаю.

Реконструкцию привокзальной площади с середины июля ведет строительная компания «ЛимакМаращстрой» (ЛМС) из Нижегородской области, она входит в состав турецкой Limak Group. Компания победила в соответствующем конкурсе, который был объявлен 4 июня. «ЛМС» должна завершить работы до конца 2019 года. Стоимость контракта составляет 1,1 млрд рублей.