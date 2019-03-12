В новосибирской школе сняли на видео, как повариха толкает 8-классницу за буллинг

В Новосибирской области работница школьной столовой наказала восьмиклассницу за то, что девочка обидела ее дочку, учащуюся в младших классах этой же школы, пишет Gorsite.ru. Момент конфликта женщины с подростком попал в YouTube.

На кадрах видно, как женщина останавливает девочку на лестничном пролете, что-то ей говорит, потом не дает пройти, толкая. Девочка машет рукой и выбивает телефон из рук работницы столовой. В дело вмешивается учитель, которая разнимает участников конфликта.

Это происшествие случилось еще 1 марта в двенадцатом часу на перемене в одном из сельских учебных заведений Болотинского района. 11 марта руководство школы прокомментировала инцидент.

Вот что рассказали в образовательном учреждении:

Про избиение -это неправда, никто из участников конфликта не получил травм. Старшеклассница обидела девочку из младших классов, обозвала как-то. Девочка пожаловалась маме, которая работает в школьной столовой. Работница встретила девочку и у них завязалась перепалка, в результате был разбит экран смартфона работницы общей стоимостью около шести тысяч рублей. Мама восьмиклассницы — завхоз — без разрешения скачала видео с камер наблюдения и выложила на YouTube, это было сделано незаконно.

По словам школьного начальства, конфликт исчерпан: повар получила выговор. Не ясно, подавала ли мать девочки-подростка в суд. Также руководство школы намерено добиться удаления видеоролика.