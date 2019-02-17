В Петербурге обрушились четыре этажа университета

По последним данным, жертв и пострадавших нет. Площадь обрушения составила около 150 кв. метров.

«На данный момент людей там быть не должно. Но не исключаем момента, что кто-то случайно мог в это время находиться там», — сообщил в Петербурге журналистам глава МЧС Евгений Зиничев, пишет Интерфакс.