От падения ледяных глыб в Подмосковье и Питере пострадали женщина и несколько детей

Жительница Мытищ вышла 15 февраля на прогулку с двумя дочками-близняшками 2,5 лет, девочки ехали в коляске. Во время прогулки с крыши 5-этажного дома на них упала ледяная глыба. Женщину и детей госпитализировали с ушибами головы и кровоподтеками лица.
Следствие устанавливает должностных лиц, ответственных за уборку льда с крыши здания, добавила Врадий.
А 17 февраля в Санкт-Петербурге 13-летнюю девочку госпитализировали после того, как на нее упала наледь с крыши здания, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. У девочки подозрение на компрессионный переломом позвоночника и ушиб поясничной области.
Управление МЧС по Алтайскому краю 16 февраля разместило информацию о принятии мер предосторожности в связи с возможных сходом снег и сосулек с крыш из-за потепления.
Несколько правил поведения во время схода снега и сосулек с крыш
- При обнаружении сосулек, висящих на крыше дома, нужно обратиться в ТСЖ или УК, работники обязаны отреагировать.
- Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что случилось. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.
- Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависает снег. В случае если все же сосулька упала и повредила ваш автомобиль, необходимо вызвать сотрудников ГИБДД и составить акт, который будет служить доказательством, что причинен вред.
- Если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, нужно незамедлительно вызвать скорую помощь.