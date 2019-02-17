От падения ледяных глыб в Подмосковье и Питере пострадали женщина и несколько детей

Подмосковные следователи проверяют информацию о падении глыбы льда на женщину с двумя детьми с крыши многоэтажного дома в Мытищах, сообщила 16 февраля представитель подмосковного управления следкома Ольга Врадий, сообщает Интерфакс . На 13-летнего подростка упал кусок льда и в Санкт-Петербурге.

Жительница Мытищ вышла 15 февраля на прогулку с двумя дочками-близняшками 2,5 лет, девочки ехали в коляске. Во время прогулки с крыши 5-этажного дома на них упала ледяная глыба. Женщину и детей госпитализировали с ушибами головы и кровоподтеками лица.

Следствие устанавливает должностных лиц, ответственных за уборку льда с крыши здания, добавила Врадий.

А 17 февраля в Санкт-Петербурге 13-летнюю девочку госпитализировали после того, как на нее упала наледь с крыши здания, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. У девочки подозрение на компрессионный переломом позвоночника и ушиб поясничной области.

Управление МЧС по Алтайскому краю 16 февраля разместило информацию о принятии мер предосторожности в связи с возможных сходом снег и сосулек с крыш из-за потепления.

Несколько правил поведения во время схода снега и сосулек с крыш