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Происшествия

От падения ледяных глыб в Подмосковье и Питере пострадали женщина и несколько детей

Подмосковные следователи проверяют информацию о падении глыбы льда на женщину с двумя детьми с крыши многоэтажного дома в Мытищах, сообщила 16 февраля представитель подмосковного управления следкома Ольга Врадий, сообщает Интерфакс. На 13-летнего подростка упал кусок льда и в Санкт-Петербурге.

Сосульки.
Сосульки.
Дмитрий Лямзин

Жительница Мытищ вышла 15 февраля на прогулку с двумя дочками-близняшками 2,5 лет, девочки ехали в коляске. Во время прогулки с крыши 5-этажного дома на них упала ледяная глыба. Женщину и детей госпитализировали с ушибами головы и кровоподтеками лица.

Следствие устанавливает должностных лиц, ответственных за уборку льда с крыши здания, добавила Врадий.

А 17 февраля в Санкт-Петербурге 13-летнюю девочку госпитализировали после того, как на нее упала наледь с крыши здания, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. У девочки подозрение на компрессионный переломом позвоночника и ушиб поясничной области.

Управление МЧС по Алтайскому краю 16 февраля разместило информацию о принятии мер предосторожности в связи с возможных сходом снег и сосулек с крыш из-за потепления.

Несколько правил поведения во время схода снега и сосулек с крыш

  • При обнаружении сосулек, висящих на крыше дома, нужно обратиться в ТСЖ или УК, работники обязаны отреагировать.
  • Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что случилось. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.
  • Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависает снег. В случае если все же сосулька упала и повредила ваш автомобиль, необходимо вызвать сотрудников ГИБДД и составить акт, который будет служить доказательством, что причинен вред.
  • Если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, нужно незамедлительно вызвать скорую помощь.
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