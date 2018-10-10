В Подмосковье застрелили следователя по особо важным делам

10 октября в Красногорске Московской области убили старшего следователя управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО). Женщина застрелена у подъезда своего дома, сообщает « Интерфакс ».

«Сегодня около 7:00 неизвестный произвел выстрел в вышедшую из подъезда дома, расположенного в поселке Архангельское Красногорского района, женщину. От полученного огнестрельного ранения в шею потерпевшая скончалась», — сказала представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.

На месте работает следственно-оперативная группа, пишет polit.ru. Убитая была действующим сотрудником полиции в звании подполковника, старшим следователем по ОВД следственной части следственного управления УТ МВД по ЦФО. Ее имени правоохранители пока не называют.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Покушение уже было

Однако по данным РЕН ТВ, погибшую зовут Евгения Шишкина. Она уже пережила одно покушение в ночь на 14 января. Ранее неизвестные также подожгли автомобиль Шишкиной.