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19 июня 19°C

В России планируют в скором времени вернуть медвытрезвители

В верхней и нижней палатах российского парламента идет обсуждение поправок в федеральный закон «О полиции». Они предусматривают возвращение в повседневную жизнь медицинских вытрезвителей. При этом возможным будет создание таких учреждений даже в рамках государственно-частного партнерства.

Советский вытрезвитель. 1991 год.
Советский вытрезвитель. 1991 год.
22-91.ru

Медвытрезвители были упразднены в стране в 2012 году. Но, похоже, парламентарии всерьез планируют их вернуть.

Как пишет «Российская газета», поправки в закон «О полиции» явно указывают на то, что число преступлений в состоянии алкогольного опьянения за семь лет возросло. «Упразднение медвытрезвителей крайне негативно отразилось на общей криминогенной ситуации», — подчеркивается в пояснительной записке к закону.

Количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения с 2011 по 2018 годы в России выросло на 34,9%.

В 2018 году зарегистрировано более 326 тысяч таких преступлений или 35% от их общего числа.

По причине алкогольного опьянения в стране ежегодно гибнет около 50 тысяч человек.

Законопроектом предлагается вернуть полиции функцию доставки пьяных до вытрезвителей, а минздраву — оказывать бедолагам первую помощь. Пребывание в «трезвяке» разумеется, будет платным.

Законопроект в ближайшее время будет рассмотрен в Госдуме.

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