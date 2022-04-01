В Рубцовске из-за фуры произошло жесткое двойное ДТП: один погиб и четверо пострадали

На выезде из Рубцовска в четверг поздно вечером, 31 марта, произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает « Инцидент Рубцовск ».

ДТП на выезде из Рубцовска.

Авария произошла на 287-м километре, примерно километр в сторону Барнаула от перекрестка ЛДК.

«Один человек погиб и четверо пострадали», — рассказали в паблике.

По предварительным данным, водитель грузовика ехал со стороны Рубцовска и решил развернуться обратно.

При развороте фура практически полностью перегородила дорогу. В заднюю ось тягача въехал водитель Toyota Opa, при этом никто серьезно не пострадал.