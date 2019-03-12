В Рубцовске из-за повреждения трубы без тепла остались больше 380 многоквартирных домов

Для ремонта трубы диаметром 800 мм с 10:30 энергетики отключили часть потребителей: 383 многоквартирных жилых дома, 11 детских садов, 10 школ, 11 объектов здравоохранения, 160 частных домов.
Сейчас на месте работают 20 человек, используют и 8 единиц спецтехники. Как сообщили altapress.ru в «Сибирской генерирующей компании» (управляет станцией), тепловая система уже заполнена, идет восстановление гидравлических параметров. Это значит, что скоро батареи в квартирах рубцовчан снова станут теплыми.
Специалисты тепловой инспекции обходят социальные учреждений и жилые дома. Замеры показывают, что температура соответствует нормам СанПИН. В данный момент температура воздуха в Рубцовске составляет -1 градус.