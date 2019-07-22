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Происшествия

В Алтайском крае в реке обнаружили утонувшего мужчину

В Рубцовске вечером 21 июля нашли утонувшего в Алее мужчину. На вид ему около 35−45 лет, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Рубцовск».

Вода. Водоем. Река.
Вода. Водоем. Река.
СС0

Подписчики сообщают, что тело обнаружили в старом русле реки Алей — старице, за мостом в районе пер. Алейского. Свидетели происшествия утверждают, что видели, как мужчина в пьяном виде купался ночью.

Напомним, 30 июня на Алее утонул рыбак.

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