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Происшествия

В центре Новосибирска загорелся магазин «Сотый»

11 марта на площади Ленина в Новосибирске загорелся магазин «Сотый», передает «Инцидент Новосибирск». Из старинного здания «Облпотребсоюза», где находится магазин, идут клубы черного дыма.

Пожар в магазине "Сотый". Новосибирск, 11 марта 2019 года.
Пожар в магазине "Сотый". Новосибирск, 11 марта 2019 года.
vk.com/incident_nsk

Из-за пожара Красный проспект перекрыт автомобилями МЧС. Из здания эвакуировали людей.

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