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Происшествия

В Санкт-Петербурге мать кусала детей и выдирала им волосы из-за того, что они просили есть

В Санкт-Петербурге отец привез в больницу истощенных детей. Они пострадали от рук матери — по признанию ребятишек, она била их, кусала и вырывала волосы, сообщают «Вести».

Кулак, побои, насилие.
Кулак, побои, насилие.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Трехлетний мальчик Витя рассказал, что мама его «за писю укусила, за руку укусила, потом за плечи укусила». На вопрос, за что она это сделала, он ответил: «Потому что я много кушаю». По его словам, мама била глазки его брату, вырывала ему волосы за то, что он вспотел.

По словам мальчиков, мама постоянно пьет с гостями, их никто не кормил, только «тети иногда приносили бананы». Малыш признался, что не хочет возвращаться к матери.

Мальчиков в 5-ю больницу имени Филатова привез отец, который живет отдельно. Дети, как отмечают волонтеры из группы «Детство без насилия», были истощены, все в синяках, у одного была высокая температура и судороги. Позже медики диагностировали у маленьких пациентов ротавирус.

Сейчас с мальчиками работают психологи.

Семья давно состоит на учете в органах опеки, ранее у женщины уже забрали старших детей.

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