В Саратове отец убил своего грудного младенца с врожденной патологией

38-летний житель Саратова подозревается в том, что он зарезал свою двухмесячную дочь, имевшую врожденную патологию. Информацию публикует Regnum со ссылкой на местный следком.

В следственном комитете полагают, что преступление отец девочки совершил так. Днем 31 августа 26-летняя мать девочки ушла в магазин.

Мужчина остался вместе с двухлетним сыном и грудной дочерью — ей исполнилось всего два месяца. У девочки были проблемы со здоровьем из-за врождённой патологии, но характер заболевания не раскрывается.

Отец взял переноску с младенцем. Поднялся на чердак. И зарезал ребёнка. Мужчину задержали. По последним данным, уже возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство малолетнего. Если вина отца будет доказана, он может получить пожизненный срок.

Криминал. Нож. Убийство. СС0

ИА «Регион 64» рассказало, как стало известно об этом жутком происшествии. 31 августа семью пришли навестить сотрудники органа опеки. Мужчина сам признался им, что сделал: он сказал, что девочка тяжело дышала, поэтому он «ножом облегчил ей дыхание».

Услышав признание, сотрудник опеки вызвали полицию. Тело убитого младенца обнаружили на чердаке дома. Двухлетнего сына этого мужчины изъяли из семьи и отвезли в детскую больницу. Медики выявили у него ОРВИ.

31 августа также выяснилось, что 28-летняя мать годовалого ребенка из Башкирии задушила его. Женщина тоже сама призналась в убийстве.