В сети появилось видео аварии с четырьмя автомобилями в Барнауле

На ул. Взлетная, 2а в Барнауле иномарка выезжала со двора и столкнулась с движущейся легковушкой, которую отнесло в припаркованные авто. Об этом сообщили в группе «Инцидент Барнаул». Момент ДТП засняли камеры видеонаблюдения.

ДТП на ул. Взлетная в Барнауле.

На место выехали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорая помощь. По предварительным данным, пострадавших в аварии нет.

Очевидцы говорят, что за рулем иномарки, влетевшей в другие авто, была женщина.