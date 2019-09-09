В сети появилось видео жесткого ДТП с грузовиком в Бийске

ДТП случилось 8 сентября в районе остановки «Андреевская». На карах видно, что Toyota Camry едет близко ко встречной полосе и (на 20-й секунде видео) в нее врезается грузовик.
По сообщениям очевидцев, в аварии есть пострадавшие.
В группе «Инцидент Бийск» опубликовали запись с видеорегистратора, на которую попал момент аварии с грузовиком и легковушкой. Комментаторы пишут, что водитель будто «уснул за рулем» и ехал посередине дороги.
ДТП случилось 8 сентября в районе остановки «Андреевская». На карах видно, что Toyota Camry едет близко ко встречной полосе и (на 20-й секунде видео) в нее врезается грузовик.
По сообщениям очевидцев, в аварии есть пострадавшие.
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