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Происшествия

В сети появилось видео жесткого ДТП с грузовиком в Бийске

В группе «Инцидент Бийск» опубликовали запись с видеорегистратора, на которую попал момент аварии с грузовиком и легковушкой. Комментаторы пишут, что водитель будто «уснул за рулем» и ехал посередине дороги.

Авария с грузовиком в Бийске 8 сентября.
Авария с грузовиком в Бийске 8 сентября.
Скриншот видео "Инцидент Бийск".

ДТП случилось 8 сентября в районе остановки «Андреевская». На карах видно, что Toyota Camry едет близко ко встречной полосе и (на 20-й секунде видео) в нее врезается грузовик.

По сообщениям очевидцев, в аварии есть пострадавшие.

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