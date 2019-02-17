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Происшествия

В Шерегеше на склоне погибла бийчанка

16 февраля в Шерегеше на секторе Е погибла горнолыжница из Бийска, сообщил nk.life.

Шерегеш.
Шерегеш.
Анна Вальцева

Изначально сообщалось, что, спускаясь по склону, девушка якобы наткнулась на скрытые под снегом колья ограды снегозадержания, которые должны были убрать, но не убрали. Девушка получила травмы, не совместимые с жизнью, несмотря на помощь спасателей и медиков.

Однако позже представитель сектора Е отпроверг эту причину, назвав ее «абсолютно вымышленной», что наверняка подтвердят после проверки следственные органы.

По версии данного неназванного представителя, на верхнем участке трассы № 1 сектора Е, лыжница без полного комплекта экипировки не справилась с крутым уклоном, из-за чего и произошел несчастный случай. Сотрудники горнолыжного комплекса оперативно отреагировали на ситуацию: команда спасателей «предприняла все необходимые меры по оказанию первой помощи пострадавшей, но по неустановленным в настоящий момент обстоятельствам, девушка скончалась на месте».

На месте происшествия производится следственная проверка. «Причина случившегося будет известна после официального медицинского заключения», — заявил представитель горнолыжного комплекса.

По данным nk. life, это уже второе ЧП в этом секторе за февраль. 13 февраля снегоходчик-таксист (человек, который катает туристов по склонам) якобы сбил горнолыжника из Новосибирска, который с тяжелой травмой ноги был госпитализирован.

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