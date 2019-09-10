В Сибири четверо первоклассников обварились кипятком в школьной столовой

10 сентября в одной из школ Междуреченска (Кемеровская область) произошло ЧП — четверо первоклассников обварились кипятком в школьной столовой.

Когда дети находились в столовой, кто-то из учеников повис на столе, на котором стоял чайник-термопот. Стол перевернулся, чайник с кипятком опрокинулся на детей, говорится в сообщении регионального СКР.

Как рассказал РБК пресс-секретарь Центра медицины катастроф по Кемеровской области Антон Дужик, одна из девочек находится в реанимации с 15% ожогов руки, ноги и тела. Ее состояние оценивается как стабильное, врачи рассматривают вариант ее перевода в ожоговый центр в Новокузнецке.

Другие дети получили ожоги менее 10% тела, пишет znak.com. По словам Дужика, одну девочку отпустили сразу, она будет наблюдаться амбулаторно, двух детей оставили в травматологии в Междуреченске.