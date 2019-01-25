В Сибири массово эвакуируют пациентов больниц из-за звонков о минировании

«В ряд медицинских организаций утром 25 января поступила информация об угрозе минирования. Сейчас известно, что такие сообщения получили как минимум шесть медицинских организаций Иркутска и Иркутского района. В данный момент проводится эвакуация, организовано взаимодействие с оперативными службами», — сказали в пресс-службе регионального минздрава.