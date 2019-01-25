В Сибири массово эвакуируют пациентов больниц из-за звонков о минировании

«В ряд медицинских организаций утром 25 января поступила информация об угрозе минирования. Сейчас известно, что такие сообщения получили как минимум шесть медицинских организаций Иркутска и Иркутского района. В данный момент проводится эвакуация, организовано взаимодействие с оперативными службами», — сказали в пресс-службе регионального минздрава.
На местах сейчас работают сотрудники полиции, ФСБ, МЧС, пишет bfm.ru. Правоохранительные органы ситуацию пока не комментируют.
Также 25 января полиция начала проверять социальные объекты и административные здания Благовещенска и Якутска после анонимных сообщений об угрозе взрыва.
В Якутске прошла эвакуация из мэрии, школ, больниц после получения сообщений о заложенной бомбе.
Информация о заложенной бомбе в городской поликлинике не подтвердилась, сейчас лечебное учреждение работает в штатном режиме. Всего сообщения о минировании поступили в 25 социальных и административных учреждений Якутска.
Ранее на этой неделе провели массовую эвакуацию после информации о бомбах, якобы заложенных в социальных учреждениях Приморья, Хабаровского края, Сахалина, Камчатки. Все сообщения оказались ложными.
22 января после сообщения о бомбе в Бийске эвакуировали персонал и пациентов больницы.