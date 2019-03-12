Сибирячка сбила на машине следователя, чтобы не идти на допрос

В Бурятии осудили сельчанку за то, что она сбила на автомобиле следователя. Женщину признали виновной в совершении насильственных действий в отношении представителя власти.

Как сообщает прокуратура республики, ДТП произошло в августе 2018 года. До этого женщина всячески показывала, что не хочет быть свидетелем по уголовному делу и даже отказывалась получать повестку.

В итоге сельчанка села за руль автомобиля и сбила старшего следователя Еравнинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Республике Бурятия. Она ударила его передней частью автомобиля. К счастью, следователь отделался только недолгой физической болью.

Суд посчитал, что действия женщины в момент наезда создавали реальную опасность для жизни и здоровья правоохранителя. Ей назначили 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор вступил в законную силу.