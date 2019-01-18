Следственный комитет: террористы врут про причастность ИГ к взрыву в Магнитогорске

«Подчеркну, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено. Предлагаю журналистам не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира», — сказала Петренко.
Представитель СКР добавила, что в рамках уголовного дела о взрыве проводится комплекс экспертиз, опрашиваются свидетели и т. д.
«Выводы о причине произошедшего можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и тщательного анализа совокупности полученных доказательств», — говорится в сообщении СКР.
Запрещенная в России группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв дома в Магнитогорске, пишет znak.com.
До сих пор не названа официальная причина взрыва и обрушения подъезда 10-этажного дома 31 декабря 2018 года. Погибли 39 человек.