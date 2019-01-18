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Происшествия
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Следственный комитет: террористы врут про причастность ИГ к взрыву в Магнитогорске

В СКР заявили, что приоритетной версией трагедии в Магнитогорске остается взрыв бытового газа, заявила представитель ведомства Светлана Петренко.

Дом в Магнитогорске, где обрушился подъезд.
Дом в Магнитогорске, где обрушился подъезд.
74.mchs.gov.ru

«Подчеркну, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено. Предлагаю журналистам не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира», — сказала Петренко.

Представитель СКР добавила, что в рамках уголовного дела о взрыве проводится комплекс экспертиз, опрашиваются свидетели и т. д.

«Выводы о причине произошедшего можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и тщательного анализа совокупности полученных доказательств», — говорится в сообщении СКР.

Запрещенная в России группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв дома в Магнитогорске, пишет znak.com.

До сих пор не названа официальная причина взрыва и обрушения подъезда 10-этажного дома 31 декабря 2018 года. Погибли 39 человек.

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