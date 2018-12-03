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Происшествия
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В Сочи обнаружили тело бывшего депутата от «Единой России»

Тело экс-депутата Городского Собрания Сочи Александра Широбокова нашли ночью с ножевыми ранениями.

Кухонный нож.
Кухонный нож.
Открытые источники в Интернете (СС0)

От полученных повреждений потерпевший скончался.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «убийство», обстоятельства произошедшего выясняются.

Широбоков был депутатом горсобрания Сочи от партии «Единая Россия» в 2000-х годах и входил в городскую депутатскую комиссию по земельным вопросам, пишет «Росбалт».

Также он был известен как глава жилищно-строительного кооператива «Альфа». В последнее время деятельность руководства ЖСК сопровождалась скандалами с пайщиками в связи с неэффективным расходованием фондов.

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