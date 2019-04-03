В страшном ДТП на Алтае погибла семья основателя компании «Озорная шишка»

В аварии в Тальменском районе у села Наумово 2 апреля вместе с семьей погиб основатель компании «Озорная шишка» Денис Пчельников, сообщает РБК. В аварии, по данным ГИБДД, водитель не справился с управлением. Но, пословам друзей семьи, водительский опыт у Пчельникова был внушительным.

Напомним, ДТП произошло около 20:25 на 162-м километре автодороги Р-256. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Scania.

В результате аварии водитель, женщина и двое детей погибли на месте до приезда «скорой».

По словам друзей семьи, водительский опыт у Пчельникова был внушительным. Возможно, дело в том, что в месте аварии дорога сильно изгибается и нарушается видимость.

Пчельников и его жена были сооснователями стартапа «Озорная шишка» по производству сувениров и кондитерских изделий из сосновых шишек. Ранее altapress.ru писал о том, как Пчельников выиграл патентную войну с красноярской предпринимательницей.

В 2018 году продукция стала продаваться не только в Сибири, но и в Москве и Санкт-Петербурге. Денис Пчельников закончил Сибирский государственный университет геодезии и картографии, работал программистом в научных институтах СО РАН, занимался природоохранной деятельностью.