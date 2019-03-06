В Таиланде россиянка выпала с балкона отеля

Полиция Таиланда выясняет причины гибели на острове Пхукет молодой гражданки России, которая 5 марта упала с балкона своего номера в отеле на четвертом этаже, сообщает The Phuket News.

Туристка была найдена лежащей перед зданием отеля в курортном районе Патонг на Пхукете с тяжелыми травмами головы. Ее отвезли в больницу, но врачи констатировали смерть.

Полиция выяснила, что погибшая была 27-летней россиянкой. Она приехала на Пхукет 25 февраля вместе с подругой, сообщает «Интерфакс».

Та рассказала, что вечер россиянки провели вместе в барах на Бангла Роуд — популярной у туристов улице. Около полуночи они вернулись в свой номер и продолжили выпивать на балконе. После этого девушка легла спать, а подруга осталась на балконе.