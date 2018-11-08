В Воронеже завели уголовное дело об ампутации пациентке здоровой ноги

Полиция возбудила уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью пенсионерки в Воронеже, которой ампутировали здоровую ногу во время плановой операции. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

4 ноября в городской больнице № 3 пенсионерке — узнице концлагеря — ампутировали до середины бедра здоровую ногу вместо пораженной гангреной конечности.

Заявление по данному факту в правоохранительные органы написал сын пенсионерки. Мужчина рассказал, что после экстренной госпитализации хирурги ампутировали его матери левую ногу, которая была здорова, и показаний для ее удаления не было, потому что гангрена была на правой ноге.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли медицинскую документацию, назначили судебно-медицинскую экспертизу, опросили родственников, очевидцев произошедшего, медицинских работников.