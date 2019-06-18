В Заринске пьяная компания устроила массовую драку с полицейскими

В Заринске 15 июня в гаражном кооперативе пьяные молодые люди устроили драку с полицейскими. Очевидцы сняли происходящее на видео, которое опубликовали в группе Barnaul 22. Против парней возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

По официальной информации, молодые люди из Кытманово подозревались в угоне. Полицейские начали задерживать парней, но те оказали активное сопротивление. Двух представителей власти били руками и ногами. Драка сопровождалась отборным матом. Судя по фото с места ЧП, полицейская машина также пострадала.

На помощь правоохранителям подоспели также сотрудники Росгвардии. По словам очевидцев, сначала пьяная компания устроила погоню с ДПС. Уходя от преследования, они и заехали в гаражи.

Двух подозреваемых уже взяли под стражу. Следствие устанавливают обстоятельства произошедшего.

В ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. По предварительной информации, один из правонарушителей нанес травмы сотруднику ГИБДД.