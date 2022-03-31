Выпивший житель Алтайского края погиб под поездом

52-летний житель Тальменского района переходил пути в неустановленном месте перед приближающимся грузовым поездом. На предупредительные сигналы локомотива он не отреагировал.
Машинист экстренно затормозил, но столкновения с пешеходом избежать не удалось.
От полученных травм он скончался на месте.
По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Транспортные полицейские напоминают о необходимости соблюдать правила поведения на объектах железнодорожного транспорта.
Ранее аналогичное ДТП произошло на железнодорожной станции Шипуново. Погиб 38-летний мужчина.