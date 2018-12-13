В Барнауле замглавы Росимущества дали реальный срок за растрату

Суд признал виновными в растрате замруководителя Межрегионального теруправления Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай Евгения Хижняка и экс-руководителя фирмы «Фортуна» Дмитрия Годунова. Оба получили реальные сроки и взяты под стражу в здании суда, но приговор еще не вступил в силу. Защитник Хижняка считает его необоснованным и уже подал жалобу в краевой суд.

Пропавшие миллионы

Дело, рассмотренное судом, связано с деятельностью фирмы «Фортуна» — ныне ликвидированной. Несколько лет назад по госконтракту с теруправлением Росимущества она занималась продажей арестованного в крае имущества.

В 2012 году ей передали на реализацию, во-первых, квартиры. А, во-вторых, товары на 35,7 млн рублей (среди них была, например, обувь).

«Фортуна» продала на торгах семь квартир примерно на 10 млн рублей. Однако деньги в «Росимущество» так и не поступили.

Что касается другого имущества, то и здесь Росимущество денег от продажи не дождалось: товары со склада, где они хранились, исчезли.

В чем их обвиняли

Этими историями заинтересовались правоохранительные органы еще в 2013 году. Дело они расследовали, и в 2015-м передали в Индустриальный райсуд (судье Ольге Огнивенко).

Годунова следствие обвинило в растрате средств, полученных от продажи квартир (ст. 160 УК РФ).

Что касается пропажи товаров на 35,7 млн рублей, то здесь следствие полагало: Дмитрий Годунов и замуправления теруправления «Росимущества» Евгений Хижняк вступили в преступный сговор.

Их обвинили в хищении товарно-материальных ценностей путем обмана и злоупотребления доверием, предполагаемое преступление квалифицировали как мошенничество (часть 4, ст. 159).

Мошенничества не усмотрел

Между тем, первая инстанция (Индустриальный райсуд) рассмотрение этого дела завершила еще год назад.

В октябре 2017 года и Годунов, и Хижняк были признаны непричастными к мошенничеству — по этой статье и чиновник Росимущества, и бизнесмен были оправданы. Оба они получили право на реабилитацию за незаконное уголовное преследование, и источники altapress.ru утверждали: Хижняк вышел на работу.

При этом в том же суде Дмитрия Годунова (и только его) признали виновным в растрате средств от продажи квартир на 10 млн рублей (ст. 160). Свободы его, впрочем, тогда не лишили. Однако прокурор с выводами суда не согласился.

Почему возражал прокурор

В прокуратуре полагали: да, действия Годунова квалифицированы верно — растрата после продажи квартир имела место. Но наказание ему назначили чрезмерно мягкое.

Что касается второго преступления — мошенничества в связи с пропажей товаров, — то суд, по мнению прокурора, неверно оценил доказательства.

Алтайский краевой суд к доводам обвинителей прислушался. И 18 января 2018 года направил дело на новое рассмотрение в тот же Индустриальный райсуд, но другому судье.

Взяты под стражу

На сей раз дело рассматривал судья Евгений Сербов. Интересно, что он тоже не нашел оснований для признания Годунова и Хижняка виновными в мошенничестве по делу о пропаже товаров.

И все же виновными он их признал, но в растрате (ст. 160): хищении чужого имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Обвинительный приговор судья Сербов вынес 4 декабря. Наказаны оба фигуранта достаточно жестко: Хижняк приговорен к 4 годам 8 месяцам в исправительной колонии общего режима. Годунову наказание ужесточили: 7 лет колонии .

Осужденных взяли под стражу в зале суда, но приговор еще не вступил в законную силу. На сайте Росимущества Евгений Хижняк по-прежнему числится заместителем руководителя.

Между тем, адвокат Хижняка Виктор Чумаков считает приговор необоснованным и требует его отменить. Он уже подал апелляционную жалобу и предоставил altapress.ru свои доводы.

Довод первый: нет обоих признаков

Для хищения необходимо установить точную стоимость и перечень похищенного, а этого в деле нет, пояснил Виктор Чумаков. При этом суд первой инстанции сам опроверг предположение, что похищенное имущество было вверено Хижняку или даже управлению Росимущества, говорит адвокат.

Однако для применения ч.4 ст. 160 УК РФ должны присутствовать оба признака — то есть и стоимость и перечень, и наличие полномочий. Здесь адвокат ссылается на постановление пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года № 48.

Довод второй: недостоверные документы

В ходе суда стороны и суд изучили акты ареста (описи) имущества. Но, поясняет адвокат, во многих из них не оказалось подписей тех, кто их составлял и якобы принимал участие в этом.

При составлении важных документов пристав использовала в качестве понятых своего мужа и его отца, который к тому же находился на своем рабочем месте (что подтверждает его работодатель) и, стало быть, вообще не мог в чем-либо участвовать.

Более того, лицо, которое должно было принимать участие в составлении документов на завершающем этапе, еще трудилось в совершенно другой организации. Чумаков считает: эти факты свидетельствуют о фальсификации столь важных для выводов суда документов.

Виктор Чумаков,

адвокат:

В ходе рассмотрения дела установлены факты подмены и хищения этого же имущества, но иными лицами и задолго до периода, вменяемому в вину Хижняку. Кроме того, по делу установлены и приняты судом многочисленные факты фальсификаций актов описи и ареста имущества, что вообще не позволяет вести речи о виновности Хижняка.

Довод третий: не было полномочий

Более того, по словам Чумакова, суд и сам признал тот факт, что в деле нет установленных законом документов, которые подтверждали бы, что товары переданы в Росимущество.

Приставы обязаны были сначала составить акт описи и ареста имущества, поясняет он. Потом — передать имущество в Росимущество по специальному акту, попутно сняв с него арест. Однако арест не сняли, а акта нет и никогда не было, утверждает адвокат.

Виктор Чумаков,

адвокат:

Об этом суд даже вынес частное постановление в адрес руководства службы судебных приставов, требуя наказать нерадивых. Стало быть, и суд сам доказал, что Хижняк не имел полномочий распоряжаться предположительно похищенными товарами.

Протокол и приговор

В дальнейшем Чумаков намерен подать более подробную и мотивированную жалобу. По его словам, суд по сей день не предоставил протокол судебного заседания и не дал ему возможности ознакомиться с материалами судебного разбирательства.

Виктор Чумаков,

адвокат:

Такого не должно быть. Получается, что не приговор вынесен согласно протоколу, а протокол правится под приговор.

В настоящий момент оба осужденных находятся в СИЗО.