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Происшествия

Во время тест-драйва у звезды «Бригады» угнали байк

Российский актер театра и кино Алексей Кравченко стал жертвой угонщиков.

Мотоцикл.
Мотоцикл.
СС0.

Артист разместил объявление о продаже своего дорогого мотоцикла BMW, сообщает «Комсомольская правда».

В итоге актер запланировал встречу с потенциальным клиентом. «Покупатель» во время тест-драйва скрылся на байке.

Актеру пришлось обратиться за помощью в полицию.

Алексей Кравченко — выпускник училища имени Б. В. Щукина. С 1994 года по 2001 год служил в театре имени Е. Вахтангова, а в 2007 году был принят в труппу Московского художественного театра, пишет «Росбалт». Телезрителям он наиболее известен по роли следователя в фильме «Бригада».

С 2016 года Кравченко стал ведущим шоу «Экстрасенсы против детективов» на НТВ.

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