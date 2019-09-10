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Происшествия

Водитель Mercedes погиб после столкновения с грузовиком в Алтайском крае

Смертельное ДТП произошло вечером 9 сентября в районе села Малые Бутырки Мамонтовского района, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Смертельное ДТП в Мамонтовском районе.
Смертельное ДТП в Мамонтовском районе.
vk.com/incident22.

По данным полиции, столкновение автомобиля Mercedes и грузовика Freightliner произошло на дороге «Барнаул — Павловск — Ребриха — Мамонтово — Романово — Родино — Кулунда».

Авария на встречке случилась в тот момент, когда легковушка под управлением водителя 1977 года рождения, двигалась со стороны Барнаула в направлении села Мамонтово. За рулем грузовика находился мужчина 1969 года рождения.

В результате ДТП водитель автомобиля Mercedes скончался на месте происшествия.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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