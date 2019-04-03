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Происшествия

Военнослужащий в Подмосковье разбил шесть машин и обокрал магазин «Сладкоежка»

Полицейские задержали военнослужащего, подозреваемого в вандализме и кражах в Подмосковье.1 апреля в полицию обратилось шесть жителей Зеленограда, которые сообщили, что ночью неизвестный повредил их автомобили — Opel Zafira, Volkswagen Passat, Mitsubishi Outlander, Peugeot 308, Audi Q5 и Lexus RX 200t.

Камера видеонаблюдения.
Камера видеонаблюдения.
СС0

Изавтомобилей пропали находившиеся в салонах личные вещи заявителей. Общий материальный ущерб превысил 200 тыс. рублей. Охранники магазинов «Фрукты и овощи» и «Сладкоежка» заявили сотрудникам МВД, что видели, как неизвестный мужчина вынес из торговой точки три коробки с печеньем и направился в сторону железнодорожных касс, пишет АГН «Москва».

«В ходе розыска полицейские задержали 26-летнего военнослужащего войсковой части 7576 в Лунево, вина которого в повреждении автомашин и краже имущества магазина подтвердилась записями с камер видеонаблюдения», — сообщил источник в правоохранительных органах.

У мужчины изъяли коробки с печеньем и проводят с ним следственные действия. В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по статье «Кража», устанавливаются причастность военного к другим преступлениям.

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