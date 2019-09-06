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Происшествия

Волонтеры спасают ротвейлера после жестоких издевательств на Алтае

Кемеровские волонтеры из приюта «Маячок» спасают годовалого ротвейлера, который подвергся жестоким издевательствам. Пса привезли из Алтайского края по просьбе местных зоозащитников, пишет «МК Кузбасс». Нашли собаку в поле с осколками дроби и веревкой на шее.

Раненая собака.
Раненая собака.
https://www.instagram.com/priiutmaiachok/

На шее животного была затянута бельевая веревка. Судя по имеющимся повреждениям, пса тащили на ней за машиной. На месте щеки у собаки образовалась зияющая дыра. Волонтеры считают, что понадобится пластика и пересадка кожи.

«Мы предполагаем, что в пасть засунули петарду и взорвали. Кто и за что мог так поступить с собакой, не ясно», — говорят зоозащитники.

Рентген показал, что в шее и челюсти у собаки многочисленные осколки дроби. Операцию пока делать не стали, потому как раны гноятся и гниют.

«Их промыли, почистили, поставили дренажи. Во время медицинских манипуляций пес добродушно раздавал лапочку всем врачам… и терпел», — рассказала куратор животного.

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