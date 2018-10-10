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10 октября
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Вредоносная программа списала с карты жителя Алтая 15 тысяч рублей

Опасная программа списала крупную сумму с карты жителя Горно-Алтайска. Полицейские ищут мошенников, пишет ГУ МВД России по Республике Алтай.

Смартфон. Телефон.
Смартфон. Телефон.
СС0

Потерпевший рассказал, что дочь с его телефона разместила на одном из сайтов в интернете объявление о продаже гитары. Известно, что к номеру подключена услуга «мобильный банк».

Вскоре на телефон мужчины с незнакомого номера пришло сообщение об обмене. Чтобы узнать больше, предлагали открыть прикрепленную ссылку. Дочь потерпевшего кликнула и установила на смартфон вредоносную программу.

После этого на телефоне произошел сбой. Перезагрузив аппарат, ребенок получил SMS о списании денег. Антивирусная программа, установленная в телефоне, не сработала.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Смартфон изъяли и направили на экспертизу.

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