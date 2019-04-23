Все равно сносить: появились подробности крупного пожара на элеваторе в Алтайском крае

Сообщение о пожаре поступило в 17:34. Огнеборцы оказались на месте через три минуты. Открытое пламя уже бушевало внутри здания, рассказывают спасатели.
Огнем повреждена крыша и стены. Пострадавших людей нет. Как сказал владелец объекта — он собирался его сносить, добавили в МЧС.
В сети появились несколько видео с места происшествия. Комментаторы подчеркивают, что на счастье погода была безветренная, иначе огонь мог бы легко перекинуться на соседние постройки.
«Бывают случаи, что те, кто снимает на телефон, ради красивого кадра и сами запускают „огненного петуха“, бросив спичку в сухую траву. Весной прошлогодняя трава быстро высыхает на солнце и легко загорается от любой искры», — говорится в сообщении пресс-службы главка МЧС.