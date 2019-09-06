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Происшествия

За полгода Генпрокуратура России выявила более 20 тысяч случаев коррупции

Прокуроры выявили более 23 тысяч коррупционных правонарушений в государственных учреждениях за первое полугодие 2019 года, сообщает РИА Новости.

Деньги.
Деньги.
СС0

По данным Генпрокуратуры, в организациях за первые шесть месяцев года выявили 20440 правонарушений коррупционного характера (32104 за 2018 год). За тот же период прокуроры нашли 1152 случая коррупционных нарушений в организациях, которые созданы для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин призвал к открытости органов власти, чтобы справиться с «той самой жестокой, тайной, миллиардной, триллионной коррупцией», пишет polit.ru.

Министерство юстиции России предложило изымать у чиновников не только имущество, но и средства со счетов, происхождение которых те не смогут подтвердить.

В доход государства должны будут обращаться средства, которые превышают общий доход чиновника и его супруги (супруга) за установленный период и законное происхождение которых чиновник не сможет объяснить.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что чувствует свою ответственность за коррупцию в стране. Он назвал «безобразием» это явление.

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