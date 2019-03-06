За рубль ответил: россиянин получил полтора года «строгача» за сломанный памятник

В Сыктывкаре мировой суд признал 22-летнего местного жителя, сломавшего памятник рублю, виновным в вандализме и приговорил его к полутора годам колонии строгого режима.

Арт-объект из металла и пластика был разрушен 27 апреля 2018 года. Молодой человек шел через сквер на Стефановской площади и увидел знак рубля. Он два раза ударил по скульптуре ногой, она упала и разбилась. Ущерб составил 303 тыс. рублей.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ («Вандализм»). Следствию злоумышленник объяснил, что причиной его действий стало «острое чувство социальной несправедливости, обусловленное собственным трудным финансовым положением», пишет znak.com.

В момент инцидента вандал был пьян. В ходе расследования вандал полностью признал свою вину.