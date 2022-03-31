Замглавы алтайского минприроды попался на коррупции

Силовики выявили должностные преступления в министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Выяснилось, что с декабря 2021 года по февраль 2022 года сотрудник регионального министерства неоднократно отказывал одной из коммерческих организаций в приеме лесных деклараций, соответствующих предъявляемым требованиям.

Таким образом он препятствовал законной предпринимательской деятельности, в результате чего был причинен имущественный ущерб на сумму порядка 7 млн рублей.

Кроме того, с апреля по июнь 2021 года, чиновник из корыстных побуждений получил от индивидуального предпринимателя взятку в виде пиломатериала стоимостью 40 тыс. рублей за внесение в договор аренды лесного участка сведений об изменении основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя.

Правонарушения выявили и пресекли благодаря совместной работе следователей регионального следственного управления, сотрудников УФСБ по Республике Алтай и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

По данным «Новостей Горного Алтая», речь идет о Сергее Растворове, который вплоть до сегодняшнего дня занимал должность заместителя министра.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин проинформирован о задержании бывшего заместителя министра, сообщает издание.

«Указ о расторжении контракта с заместителем министра природных ресурсов, экологии и туризма Сергеем Растворовым и его увольнении с госслужбы был подписан еще 15 марта. Срок трудового контракта с Растворовым истек сегодня, 31 марта», — указывает источник.

Сергей Растворов. Минприроды Республики Алтай

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, совершенное с причинением крупного ущерба), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).

По месту жительства и рабочих местах фигурантов уголовных дел провели обыски.

Подозреваемого задержали и скоро предъявят обвинение.