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Происшествия

Женщина из Барнаула написала ложный донос на знакомую из-за отказа вернуть ей долг

Жительницу Барнаула будут судить за заведомо ложном донос. Она обвинила свою знакомую в краже денег с ее банковской карты, хотя на самом деле они просто выпивали за счет обвиняемой.

Банковская карта. Терминал.
Банковская карта. Терминал.
СС0

Как рассказала altapress.ru заместитель прокурора Ленинского района Барнаула Римма Кожевникова, женщина обратилась в отдел полиции с заявлением о хищении с ее банковской карты 16 тыс. рублей.

Начав проверку по заявлению, сотрудники полиции выяснили, что «потерпевшая» на протяжении нескольких дней распивала спиртное в компании своих знакомых. При этом компания рассчитывалась за алкоголь с ее кредитной карты с согласия женщины.

Когда знакомая «потерпевшей» отказалась возместить ей часть потраченных денег, она решила обратиться в полицию. В результате уголовное дело возбудили против заявительницы. Ей грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2-х лет.

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