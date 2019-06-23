Женщина из Барнаула написала ложный донос на знакомую из-за отказа вернуть ей долг

Жительницу Барнаула будут судить за заведомо ложном донос. Она обвинила свою знакомую в краже денег с ее банковской карты, хотя на самом деле они просто выпивали за счет обвиняемой.

Как рассказала altapress.ru заместитель прокурора Ленинского района Барнаула Римма Кожевникова, женщина обратилась в отдел полиции с заявлением о хищении с ее банковской карты 16 тыс. рублей.

Начав проверку по заявлению, сотрудники полиции выяснили, что «потерпевшая» на протяжении нескольких дней распивала спиртное в компании своих знакомых. При этом компания рассчитывалась за алкоголь с ее кредитной карты с согласия женщины.

Когда знакомая «потерпевшей» отказалась возместить ей часть потраченных денег, она решила обратиться в полицию. В результате уголовное дело возбудили против заявительницы. Ей грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2-х лет.