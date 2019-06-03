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Происшествия

Женщина пыталась уползти из Алтайского края

Сотрудники погрануправления ФСБ по Алтайскому краю задержали женщину, которая попыталась переползти государственную границу, сообщили в пресс-службе ведомства. Сначала она пробовала уехать легально.

Граница.
Граница.
pixabay.com

Женщина, жительница России, прошла пограничный контроль в пункте пропуска Михайловка в Третьяковском районе, но через несколько часов вернулась. Въезд на территорию Казахстана ей запретили из-за нарушения миграционного законодательства.

Поэтому она попыталась ползком пересечь границу, укрываясь «за естественными складками местности», рассказали пограничники.

К тому же, чуть позже полиция Новосибирской области прислала ориентировку на розыск задержанной женщины по подозрению в краже.

Ее привлекли к штрафу и передали сотрудникам правоохранительных органов.

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