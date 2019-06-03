Женщина пыталась уползти из Алтайского края

Женщина, жительница России, прошла пограничный контроль в пункте пропуска Михайловка в Третьяковском районе, но через несколько часов вернулась. Въезд на территорию Казахстана ей запретили из-за нарушения миграционного законодательства.
Поэтому она попыталась ползком пересечь границу, укрываясь «за естественными складками местности», рассказали пограничники.
К тому же, чуть позже полиция Новосибирской области прислала ориентировку на розыск задержанной женщины по подозрению в краже.
Ее привлекли к штрафу и передали сотрудникам правоохранительных органов.