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Происшествия

Женщина продавала гараж в Барнауле и лишилась 10 тысяч рублей

Группа незнакомцев обманула жительницу Барнаула при продаже гаража. Мужчина обещал купить его и внести задаток. Для этого попросил горожанку проследовать к банкомату, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Кошелек, деньги.
Кошелек, деньги.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Женщина разместила объявление о продаже металлического гаража на сайте. Вскоре ей позвонил неизвестный мужчина и сказал, что готов перечислить задаток.

Для перевода денег незнакомец попросил жительницу Барнаула отправиться к банкомату. Она сделала все так, как ей сказал незнакомец. Потом ей пришло сообщение о списании со счета 10 тысяч рублей.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Жителям края вновь напоминают о необходимости быть внимательными при совершении различных сделок в интернете.

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