Женщина с ребенком пострадала в ДТП на алтайской трассе

Около 00:20 часов в Кош-Агачском районе, на 922 километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт», 40-летний водитель, управляя автомобилем Suzuki Escudo, ехал со стороны Горно-Алтайска в направлении с. Ташанта, не справился с управлением и съехал с проезжей части дороги, с последующим опрокидыванием автомобиля.
В результате ДТП в районную больницу с полученными травмами госпитализировали 35-летнюю жительницу села Майма и ее 10-летнего сына.
Водитель автомобиля был трезв. По факту ДТП возбудили административное расследование.