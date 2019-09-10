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Происшествия

Женщина с ребенком пострадала в ДТП на алтайской трассе

Ночью 9 сентября на Чуйском тракте мужчина за рулем иномарки не справился с управлением и перевернулся. Пострадали женщина и ребенок, которые находились на пассажирских сидениях, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Алтай.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Около 00:20 часов в Кош-Агачском районе, на 922 километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт», 40-летний водитель, управляя автомобилем Suzuki Escudo, ехал со стороны Горно-Алтайска в направлении с. Ташанта, не справился с управлением и съехал с проезжей части дороги, с последующим опрокидыванием автомобиля.

В результате ДТП в районную больницу с полученными травмами госпитализировали 35-летнюю жительницу села Майма и ее 10-летнего сына.

Водитель автомобиля был трезв. По факту ДТП возбудили административное расследование.

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