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Происшествия

Житель Алтайского края пытался убить коллегу металлическим прутом

Жителя Павловского района обвиняют в покушении на убийство коллеги, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Котельная.
Котельная.
СС0

По версии следствия, днем в конце февраля обвиняемый пришел на работу в котельную одного из сел Павловского района. Между ним и пьяным истопником произошел конфликт.

Сельчанин взял металлический заостренный прут и стал избивать коллегу. Обвиняемый продолжил наносить удары на улице, причинив потерпевшему ранения с повреждением внутренних органов.

Обвиняемого заключили под стражу, ранее он отбывал наказание, в том числе за убийство, у него есть непогашенная судимость. Правоохранители продолжают расследование.

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