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12 марта
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Происшествия

Житель Алтайского края насмерть замерз в погребе

В Алтайском крае мужчина насмерть замерз в погребе. Уголовное дело возбудили в отношении бывшего родственника погибшего, пишет СУ СКР по региону.

Погреб.
Погреб.
flickr.com/photos/rickety

По версии следствия, ночью 28 февраля в доме одного из сел Новичихинского района поссорились пьяные хозяин жилища и его бывший зять. Во время ссоры бывший родственник несколько раз ударил подозреваемого лопатой. Чтобы успокоить мужчину, хозяин дома нанес ему удар в область головы, а затем поместил потерпевшего в погреб. Там он скончался от переохлаждения вследствие воздействия низких температур.

Правоохранитли возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств для предъявления подозреваемому обвинения.

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