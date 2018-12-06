Житель Алтайского края потерял больше 180 тысяч рублей при покупке тепловизора

По предварительной информации, 54-летний житель села Кулунда нашел в интернете объявление о продаже тепловизора. Перед тем как купить прибор, мужчина прочитал отзывы о компании, которые были исключительно положительными.
После этого потерпевший созвонился с якобы представителями фирмы и перевел 182 тысячи рублей. Вскоре мужчина получил сообщение о том, что товар оплачен и передан для отправки в транспортную компанию. После этого сайт удалили, а номер оказался заблокированным.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.
Напомним, ранее жителя Алтайского края обманули на 68 тысяч рублей при покупке эхолотов.