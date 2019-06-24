Житель Алтайского края уговорил юношу обокрасть бабушку

Двух жителей Тальменского района обвиняют в совершении нескольких преступлений, среди которых кражи и угон, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в феврале 2019 года житель одного из сел Тальменского района предложил 17-летнему внуку своей сожительницы похитить ее деньги. Обвиняемые взяли банковскую карту женщины и оплачивали товары в различных магазинах. Также они снимали наличные в банкомате. В общей сложности обвиняемые похитили более 7 тысяч рублей.

Кроме того, следователи доказали причастность 17-летнего обвиняемого к совершению нескольких краж, в том числе с незаконным проникновением в дома местных жителей. Также его обвиняют в угоне автомобиля.

Уголовное дело направили в суд.