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Происшествия

Житель Алтайского края уговорил юношу обокрасть бабушку

Двух жителей Тальменского района обвиняют в совершении нескольких преступлений, среди которых кражи и угон, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Школьник. Подросток.
Школьник. Подросток.
СС0

По данным следствия, в феврале 2019 года житель одного из сел Тальменского района предложил 17-летнему внуку своей сожительницы похитить ее деньги. Обвиняемые взяли банковскую карту женщины и оплачивали товары в различных магазинах. Также они снимали наличные в банкомате. В общей сложности обвиняемые похитили более 7 тысяч рублей.

Кроме того, следователи доказали причастность 17-летнего обвиняемого к совершению нескольких краж, в том числе с незаконным проникновением в дома местных жителей. Также его обвиняют в угоне автомобиля.

Уголовное дело направили в суд.

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