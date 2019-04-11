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Происшествия

Житель Кузбасса расстрелял рыбака-пенсионера и сбежал на Алтай

Ночью 21 марта в Новокузнецке на льду замерзшей реки был обнаружен труп 66-летнего пенсионера. Накануне он утром ушел на рыбалку, а когда не вернулся, забеспокоившиеся родственники попросили друга рыбака показать место, где удил пропавший. Они-то и нашли тело пожилого человека. Мужчина был убит выстрелом в грудь, сообщает Следком.

Зимняя рыбалка.
Зимняя рыбалка.
Михаил Хаустов

Установить и задержать преступника по горячим следам не удалось. Но через несколько дней машина потерпевшего, на которой тот ездил на рыбалку, была обнаружена сожженной в Омской области.

По этому автомобилю и удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался 45-летний житель Кемеровской области.

Задержанный признался в полиции, что 21 марта он, будучи пьяным, возвращался домой и заметил на берегу реки автомобиль, которым решил завладеть. Недалеко от машины сидел рыбак, а так как рядом никого не было, злоумышленник понял, что это автовладелец.

Он решил убить рыбака и угнать машину. Мужчина застрелил пенсионера из сигнального пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами, а затем забрал из карманов его одежды ключи и документы на автомобиль.

На этой машине он уехал в Алтайский край, а затем в Омскую область. Также обвиняемый признался, что попытался продать угнанную машину, однако у него не получилось. Тогда он ее сжег и вернулся в Новокузнецк, где и был задержан. Он добровольно выдал предполагаемое орудие преступления.

Обвиняемого заключили под стражу. Ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

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