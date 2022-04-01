Житель Новоалтайска год хранил расчлененное тело жены в погребе

Инцидент случился в начале января 2021 года. В январе 2022 года житель Новоалтайска сам сознался в преступлении.
Следователи выяснили, что мужчина с психическим расстройством во время ссоры на почве ревности нанес жене не менее 5 ударов обухом топора по голове.
Чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тело и, сложив части в пакет, отнес в погреб возле жилого дома. Там останки хранились в течение года.
«В ходе предварительного следствия мужчине была назначена психиатрическая экспертиза, которая установила его невменяемость. В связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором города Новоалтайска постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в ведомстве.
Ранее ревнивый мужчина из Горно-Алтайска во время ссоры ударил обухом топора по голове сожительницы. Несчастная скончалась на месте.