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Жителя Новоалтайска осудят за разврат с 13-летней дочерью сожительницы в палатке

43-летнего жителя Новоалтайска обвиняют в том, что он совершил развратные действия с несовершеннолетней падчерицей, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Девушка. Кеды. Подросток. Молодежь.
Девушка. Кеды. Подросток. Молодежь.
СС0

Как установили следователи, летом 2017 года мужчина совместно со своей сожительницей и ее несовершеннолетними детьми отдыхали на природе. Ночью, пока остальные члены семьи спали, он залез в палатку к 13-летней девочке и совершил развратные действия.

В ходе предварительного следствия мужчина своей вины не признал, утверждая, что несовершеннолетняя и ее мать оговаривают его. Однако следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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