Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 мая 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Жителей Алтайского края просят помочь в поиске пропавшей 14 лет назад девушки

Следователи просят у жителей Алтайского края помощи в розыске уроженки Хабаровского края Дарьи Демаковой 1988 года рождения, которая ушла из дома 14 лет назад.

Девушка. Ветер.
Девушка. Ветер.
СС0

По данным следствия, 22 мая 2006 года девушка вышла из промышленно-экономического техникума, расположенного в здании школы № 5 в микрорайоне Окоча города Советская Гавань, после села на автобус, сошла на остановке «Мост», а затем села на заднее сиденье неустановленной иномарки.

С тех пор ее местонахождения не установлено.

Приметы на момент исчезновения:

  • на вид 18 лет,
  • среднего телосложения,
  • лицо круглое,
  • европейский тип лица,
  • брови дугообразные,
  • кожа лица розовая,
  • лоб средний.

Была одета

  • красная кожаная куртка,
  • черная юбка,
  • замшевые бордовые сапоги на каблуке,
  • при себе имела сумку дамскую черного цвета на длинном ремешке.
Пропала Дарья Демакова.
Пропала Дарья Демакова.
altai-krai.sledcom.ru

Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Демаковой Д.А., просьба сообщить по телефонам 89656756549, 89098510015 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость