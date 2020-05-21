Жителей Алтайского края просят помочь в поиске пропавшей 14 лет назад девушки

По данным следствия, 22 мая 2006 года девушка вышла из промышленно-экономического техникума, расположенного в здании школы № 5 в микрорайоне Окоча города Советская Гавань, после села на автобус, сошла на остановке «Мост», а затем села на заднее сиденье неустановленной иномарки.
С тех пор ее местонахождения не установлено.
Приметы на момент исчезновения:
- на вид 18 лет,
- среднего телосложения,
- лицо круглое,
- европейский тип лица,
- брови дугообразные,
- кожа лица розовая,
- лоб средний.
Была одета
- красная кожаная куртка,
- черная юбка,
- замшевые бордовые сапоги на каблуке,
- при себе имела сумку дамскую черного цвета на длинном ремешке.
Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Демаковой Д.А., просьба сообщить по телефонам 89656756549, 89098510015 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).