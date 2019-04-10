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Происшествия

Жители барнаульского поселка Новый Спутник снова оказались без воды

Жительница барнаульского поселка Новый Спутник Татьяна Рябоконь рассказала корреспонденту altapress.ru, что во многих домах населенного пункта по-прежнему нет воды. В администрации Барнаула сообщили, что произошел сбой работы насоса, но отключения воды при его наладке не требуется.

В Барнауле устраняют коммунальную аварию.
В Барнауле устраняют коммунальную аварию.
Леонид Вихрев.

По словам Татьяны Рябоконь, авария на водопроводе произошла вчера в 19:30, на тот момент без воды находился весь микрорайон. Сегодня около 12:00 отремонтировали насос и запустили. Но отремонтировали его так, что мощности не хватает на то, чтобы обеспечить водоснабжение всего поселка.

У части жителей воды нет вообще (например, без воды все жители ул. Медовая и часть жителей улиц Черничная, Имбирная, Анисовая), у других чрезвычайно слабый напор. По оценкам Татьяны Рябоконь, которая сейчас активно занимается решением проблемы водоснабжения поселка, без воды остаются порядка 500 человек.

«В поселке Новый Спутник из-за сбоя работы насоса, произошедшего вследствие перепадов напряжения, низкий напор воды. Произведет ремонт компания „Бурвод“ по гарантийным обязательствам 11 апреля. Отключения водоснабжения не потребуется», — сказали в администрации Барнаула.

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