Жители дома в Камне-на-Оби не могли покинуть квартиры во время пожара на веранде

На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горела веранда здания и существовала угроза распространения огня на квартиры. Из-за сильного задымления в работу немедленно включились звенья газодымозащитной службы.

Было задымление на втором этаже. Люди находились в этот момент в своих квартирах, их было видно в окна. Звеном газодымозащитной службы, с помощью спасательных масок мы вывели из дыма шесть человек со второго этажа. Еще девять человек мы эвакуировали с первого этажа.