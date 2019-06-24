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Происшествия

Жители дома в Камне-на-Оби не могли покинуть квартиры во время пожара на веранде

Вечером 23 июня пожарные вывели 15 человек из горящего дома в Камне-на-Оби. Вероятная причина возгорания — неосторожность при обращении с огнем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Пожарная машина. Пожар.
Пожарная машина. Пожар.
СС0

На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горела веранда здания и существовала угроза распространения огня на квартиры. Из-за сильного задымления в работу немедленно включились звенья газодымозащитной службы.

Дмитрий Ломовцев,
начальник караула 54 пожарно-спасательной части 8 отряда федеральной противопожарной службы:

Было задымление на втором этаже. Люди находились в этот момент в своих квартирах, их было видно в окна. Звеном газодымозащитной службы, с помощью спасательных масок мы вывели из дыма шесть человек со второго этажа. Еще девять человек мы эвакуировали с первого этажа.

В ликвидации пожара участвовали четыре человека личного состава и три единицы пожарной техники МЧС России. Огонь в жилые квартиры не распространился, люди не получили травм.

Всего за прошедшие сутки в Алтайском крае потушили 19 пожаров.

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